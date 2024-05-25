 كولر يحقق لقبه الثامن مع الأهلي ويعادل رقم موسيماني - بوابة الشروق
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كولر يحقق لقبه الثامن مع الأهلي ويعادل رقم موسيماني

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 25 مايو 2024 - 10:26 م | آخر تحديث: السبت 25 مايو 2024 - 10:26 م

حقق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لقبه الثامن مع الفريق بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي.

وحسم الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا تحت قيادة كولر على حساب الترجي، ووصل المارد الأحمر إلى النجمة الثانية عشر.

وبات في جعبة كولر 8 ألقاب في قيادة الأهلي خلال أقل من عامين ، بواقع لقبين لدوري أبطال أفريقيا و مثلهما بكأس مصر و 3 ألقاب بالسوبر المصري ولقب وحيد بالدوري المصري.

وبات السويسري ثاني مدرب في الأهلي يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين بعد موسيماني، في الوقت الذي ينفرد به مانويل جوزيه بالرقم القياسي بـ 4 ألقاب.


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