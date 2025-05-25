ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 220

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 220، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على القطاع، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد مدير وكالة «برق غزة» الإخبارية حسان مجدي أبو وردة.

ونوه في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الأحد، أن أبو وردة، استشهد مع عدد من أفراد عائلته بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في منطقة جباليا النزلة، شمال قطاع غزة.

وأدان المكتب بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل: المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسئولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، فضلًا عن ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.