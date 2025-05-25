 محمد الحسانين يجذب الأنظار بسجدة شكر وعناق عفوي بعد فوزه بلقب تحدي القراءة العربي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محمد الحسانين يجذب الأنظار بسجدة شكر وعناق عفوي بعد فوزه بلقب تحدي القراءة العربي

آلاء يوسف
نشر في: الأحد 25 مايو 2025 - 10:47 م | آخر تحديث: الأحد 25 مايو 2025 - 10:47 م

احتفت منصات التواصل الاجتماعي بمشهدٍ مؤثر للطالب محمد أحمد الحسانين، من منطقة الدقهلية الأزهرية، عقب تتويجه بالمركز الأول في المسابقة الدولية «تحدي القراءة العربي» في نسختها التاسعة، خلال الحفل الختامي الذي نظمه الأزهر الشريف بالتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

واندفع الطالب بعفوية لاحتضان الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، فور إعلانه نتيجة تتويجه بالمركز الأول؛ ثم خرَّ ساجدًا شكرًا لله، في لحظة مؤثرة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل، ووصفها المتابعون بـ”المشهد الملهم”.

يُذكر أن مسابقة «تحدي القراءة العربي» تُعد من أبرز المبادرات المعرفية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة القراءة لدى الشباب العربي، وتأتي مشاركة الأزهر الشريف فيها في إطار تعاونه مع المؤسسات الدولية لتعزيز الوعي الثقافي والديني.

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