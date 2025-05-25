ألمانيا: قلقون للغاية إزاء المعاناة الإنسانية في غزة

عبر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الأحد، عن قلق بلاده البالغ إزاء المعاناة الإنسانية "التي لا تطاق" الناجمة عن الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، قائلا إنه على اتصال بنظرائه في إسرائيل والشرق الأوسط وأوروبا سعيا لإيجاد حلول.

وأضاف في مقابلة مباشرة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) "ألمانيا لديها موقف واضح: لا لطرد (السكان الفلسطينيين) من قطاع غزة، و(نسعى إلى) القضاء على الجوع. القطاع وكذلك الضفة الغربية ملك للفلسطينيين في الطريق نحو حل الدولتين".

وذكرت السلطات الصحية في غزة أن الغارات العسكرية الإسرائيلية قتلت اليوم الأحد 23 فلسطينيا على الأقل في أنحاء القطاع، بينهم صحفي محلي ومسؤول كبير في الدفاع المدني، وفقا لوكالة رويترز.

ودعا فاديفول إلى الرد على أحدث موجة من الهجمات الروسية على أوكرانيا بفرض عقوبات غربية جديدة.

وقال في المقابلة "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين غير مكترث بالسلام، يريد المضي قدما في هذه الحرب، ويجب علينا ألا نسمح بهذا، وهو ما سيجعل الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات جديدة".

وقال مسؤولون إن قوات روسية أطلقت 367 من الطائرات المسيرة والصواريخ الليلة الماضية على مدن أوكرانية من بينها العاصمة كييف وذلك في أكبر هجوم جوي خلال الحرب حتى الآن، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وأضاف فاديفول أن الولايات المتحدة تمكنت أيضا من فرض حزم عقوبات جديدة، وعبر عن أمله في أن تدفع هذه الإجراءات بوتين إلى طاولة المفاوضات، لتجنب ما وصفه بعواقب وخيمة محتملة على اقتصاد روسيا وقطاع الطاقة فيها.



