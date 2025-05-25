في مفاجأة مدوية، كشفت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أن المدرب أنطونيو كونتي ونادي نابولي سيفترقان رسميًا يوم الثلاثاء 27 مايو، وذلك بعد أيام فقط من تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025.

ويحتفل نابولي حاليًا ببطولته الرابعة في تاريخه، والتي حُسمت عقب الفوز على كالياري يوم الجمعة الماضي، وسط أجواء صاخبة من الاحتفالات، تتضمن موكبًا جماهيريًا في شوارع المدينة يوم الإثنين، وزيارة مرتقبة للبابا يوم الثلاثاء، يليها الاجتماع الحاسم بشأن مستقبل كونتي.

وبحسب التقارير، فإن كونتي اتخذ قراره منذ أشهر، على خلفية استيائه من بيع النجم الجورجي كفاراتسخيليا إلى باريس سان جيرمان في يناير، وعدم تعويضه بصفقة قوية، فضلًا عن تدهور حالة مرافق التدريب التي ألقى عليها باللوم في تزايد الإصابات العضلية للاعبيه.

من جهته، بدأ رئيس النادي أوريليو دي لاورينتيس التحرك نحو بديل محتمل، ويُعد ماسيميليانو أليجري الخيار الأول، رغم اهتمام ميلان أيضًا بخدماته.