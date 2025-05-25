صدور العدد الجديد من مجلة الفيلم في الأسواق

أعلنت مجلة الفيلم عن صدور عددها الجديد رقم 29، والذي يدور حول موضوع "المدينة وسينما الألفية الجديدة"، ويتضمن ملفًا خاصًا عن هرانت ناصيبيان، مؤسس ستوديو ناصيبيان الذي تحوّل لاحقًا إلى مسرح ستوديو ناصيبيان ومقر جمعية جزويت القاهرة.

المجلة يرأس تحريرها الكاتب الصحفي سامح سامي، وتشغل الكاتبة أمنية عادل مديرة تحرير المجلة، والأب جوزيف إسكندر رئيس مجلس الادارة، وستكون متوفرة بدءًا من الغد في مقر جمعية النهضة – جزويت القاهرة بالفجالة، كما تتوفر في مكتبات ديوان، الكتب خان، تنمية، وعدد من مكتبات وسط البلد.

جاء الغلاف الرئيسي من تصميم الفنان أحمد اللباد، بينما صمّم الغلاف الخلفي أحمد عبد الباقي، المدير الفني للمجلة، وقد جاء في مقال "البحث عن هرانت ناصيبيان، للكاتب الصحفي، سامح سامي: أقل من مائة عام على تأسيس ستوديو ناصيبيان، لكن يبدو أمر هرانت ناصيبيان نفسه غاية في الصعوبة! فمنذ دخولي لأول مرة أرض مسرح ستوديو ناصيبيان وأنا أبحث كثيرًا عن مؤسسه في معظم كتب تاريخ السينما المصرية، لكني لم أجد إلا سطرًا هنا وسطرًا هناك، وفي هذه السنة — 1937 — قرر مصور أرميني تأسيس ستوديو سينمائي في منطقة الفجالة القريبة من رمسيس على مساحة 1300 متر مربع تقريبًا ليكون مكانًا لتصوير داخلي للأفلام وتأسيس معمل للتحميض والطبع ومبنى إداريًّا. وأتت مبادرة ناصيبيان هذه بعد سنتين من تأسيس أول ستوديو، وهو ستوديو مصر على يد طلعت حرب.

يضم العدد مجموعة متميزة من الموضوعات التي تتناول المدينة وعلاقتها بالسينما، منها: البحث عن هرانت ناصيبيان – سامح سامي، المدينة.. أول ما صورت السينما – أمنية عادل، المدينة: واقعية المكان وذاتية الرؤية! – عصام زكريا، المدينة السينمائية وحدودها الطبقية من عصر الأبيض والأسود إلى زمن الألوان – د. وليد الخشاب، المدينة في عصر الديجيتال: كيف ساعد الديجيتال صناع الأفلام الشباب في إعادة تعريف مدينتهم – نهلة أحمد مصطفى، الشباب واليافعين والمدينة: بين الضياع وتوق الاكتشاف والتملص من القيود – علياء طلعت، بنات محمد خان في الألفية الجديدة – أماني صالح، من الديستوبيا إلى النشوة ورجوعًا.. المدينة العربية في سينما القرن الذي لم يعد جديدًا – أحمد شوقي، السماء فوق برلين: مدينة موشومة بالحرب والسينما – حسام فهمي، المدينة في الرسوم المتحركة اليابانية/ الأنيمي الياباني: بين الأحلام والخيال العلمي – رحمة الحداد، المدينة في سينما الخيال العلمي.. تبحث عن العدالة المفقودة والإرادة الحرة – أمل مجدي، المدينة باعتبارها بطلةً دراميةً في السينما السعودية – أحمد العياد، أفلام المدينة إلى أين تتجه؟ – أمنية عادل، مدن تُلهم.. سينما تحكي – حوارات مع صناع السينما – هيثم مفيد، قراءة في "القاهرة السينمائية": رحلة طويلة نحو الحداثة.. تحولات وتأثيرات بين الشاشة والواقع – أماني صالح، مدن تلتهم أبطالها – آية طنطاوي، مدينة يسرى نصرالله: كم مرة على الإنسان أن يواجه المدينة نفسها ليكون نفسه؟ – أحمد عزت عامر، البنات دول.. ما فعلته المدينة بفتيات الشوارع – محمد نبيل، وفي الليل يرقصن.. حكايات نساء القاهرة بين القهر والأمل – محمد سيد عبد الرحيم، من شوارع المدينة إلى شاشات السينما.. أفلام اختارها الصناع – أمنية عادل، عالم هرانت ناصيبيان – د. سحر حسن أحمد، «استوديو ناصيبيان» سيرة السينما والمدينة – إسلام أنور.