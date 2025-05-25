بعثة الحج السياحي المصرية تنتشر في السعودية والأردن لضمان راحة الحجاج

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في إطار الاستعدادات لموسم حج 1446هـ، كثفت وزارة السياحة والآثار جهودها لتأمين تجربة حج ميسّرة وآمنة لحجاج السياحة.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار ، عن توزيع أعضاء البعثة المصرية للحج السياحي على 21 لجنة تعمل على مدار الساعة في مصر والأردن والسعودية، بهدف تقديم الدعم الكامل للحجاج والتأكد من تنفيذ برامج الشركات السياحية.

وأكد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن راحة وسلامة الحجاج تأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيراً إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات.

وتم تخصيص مقرات للبعثة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى الإعلان عن أرقام هواتف للتواصل الفوري مع الحجاج وشركات السياحة.