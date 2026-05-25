توريد 340 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة في موسم الحصاد

تواصل محافظة البحيرة جهودها المكثفة لدعم منظومة توريد القمح المحلي لموسم 2026، من خلال رفع درجة الجاهزية بكل مواقع الاستلام والتخزين، وتقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين، بما يسهم في انتظام عمليات التوريد وتحقيق المستهدف من المحصول الاستراتيجي.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي حتى اليوم الاثنين بلغ أكثر من 340 ألف طن، بفارق 10,670 طنا عن الكميات الموردة أمس، بما يعكس تصاعد معدلات التوريد بصورة ملحوظة، في ظل تنامي وعي المزارعين بأهمية التوريد، إلى جانب انتظام أعمال الاستلام وتقديم التسهيلات اللازمة داخل مواقع التخزين المختلفة.

وأشارت المحافظ إلى الجاهزية الكاملة لكل مواقع التخزين لاستقبال الكميات الموردة، حيث تضم المحافظة 39 موقعا تخزينيا ما بين صوامع وشون وهناجر، بطاقة استيعابية تزيد على 490 ألف طن، بما يضمن استيعاب الكميات المستهدفة وتحقيق أعلى درجات الأمان والجودة في التخزين.

كما شددت على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط ومعايير الاستلام، ودقة تحديد درجات النقاوة، مع سرعة صرف مستحقات الموردين بحد أقصى 48 ساعة، دعما للمزارعين وتحفيزا لهم على استمرار التوريد.

ووجهت محافظ البحيرة بتكثيف أعمال المتابعة والرقابة على حركة تداول الأقماح داخل الشون والصوامع، مع المراجعة المستمرة لحالة التخزين، للحفاظ على جودة الأقماح الموردة ودعم منظومة التخزين بالمحافظة.