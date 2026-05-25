إطلاق قوافل طبية شاملة لخدمة القرى الأكثر احتياجا في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الإثنين 25 مايو 2026 - 12:35 م | آخر تحديث: الإثنين 25 مايو 2026 - 12:35 م

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة ترحب بكل المبادرات المجتمعية والقوافل الطبية التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشاد بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية متكاملة.

ومن جانبه، أوضح أحمد حمدي عبدالمتجلي وكيل وزارة التضامن بالشرقية، أن التعاون والتكامل بين المؤسسات التنموية والطبية يمثل نموذجًا للعمل المجتمعي الهادف إلى خدمة المواطنين.

وأشار إلى أهمية دعم المبادرات الإنسانية والطبية التي تستهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا داخل القرى، بما يعزز قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع.

وبالتعاون مع إحدى المؤسسات، جرى إطلاق قوافل طبية تضم أحدث الأجهزة في تخصصات الرمد وقياس النظر وقاع العين والسونار وقياس الضغط، إلى جانب تقديم خدمات الباطنة والعظام والأطفال والأسنان، من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين وفريق إداري لضمان جودة الخدمات وتحقيق أقصى استفادة للحالات المستفيدة.

