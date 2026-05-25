 تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بمراكز الشرقية استعدادا لعيد الأضحى - بوابة الشروق
الإثنين 25 مايو 2026 12:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بمراكز الشرقية استعدادا لعيد الأضحى

فاطمة الديب
نشر في: الإثنين 25 مايو 2026 - 12:30 م | آخر تحديث: الإثنين 25 مايو 2026 - 12:30 م

قال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إنه في إطار تنفيذ مبادرة "العيد في الشرقية.. فرحة ومسئولية"، وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى لمنظومة النظافة والتجميل، وتكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، لإظهار المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، وغسل الأرصفة، وقص وتهذيب الأشجار، وري المسطحات الخضراء، مع تشكيل فرق عمل ونوبتجيات على مدار الساعة للحفاظ على مستوى النظافة العامة.

وأكد المحافظ، أن الحفاظ على نظافة الشوارع والمظهر الحضاري مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك