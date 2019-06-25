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أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن، المعروف بـ «أبو أسامة المهاجر»، وعدد من عناصر التنظيم.

وأوضحت قوات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، أن عملية القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن قد نفذتها القوات الخاصة السعودية بالتعاون مع نظيرتها اليمنية.

وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف العربي، إن القبض على أمير داعش في اليمن، يعتبر ضربة موجعة للتنظيم، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين أثناء إلقاء القبض عليه.

وعرضت وكالة الأنباء السعودية، لقطات وصور من عملية إلقاء القبض على «أبو أسامة المهاجر»، أمير داعش قي اليمن.