شركتان إماراتيتان توقعان مع شركتين إسرائيليتين لتطوير أبحاث لمكافحة كورونا

أعلنت شركتان من القطاع الخاص الإماراتي وشركتان إسرائيليتان إطلاق عدة مشاريع مشتركة في المجال الطبي ومكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الخميس، «تأتي هذه الشراكة العلمية والطبية لتتجاوز التحديات السياسية التاريخية في المنطقة ضمن أولوية إنسانية وتعاون بناء يهدف إلى التصدي لجائحة (كوفيد-19)، والتعاون لأجل صحة مواطني المنطقة».

وتابعت الوكالة: «في ظل هذه الجائحة التي انتشرت في جميع دول العالم فإنه من الواجب وضع مصلحة الإنسان والبشرية وحمايتها في مقدمة الأولويات، للعمل معاً من أجل التخلص من جائحة لم يشهد العالم مثيلاً لها».