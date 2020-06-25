 القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر الأحمر - بوابة الشروق
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القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر الأحمر

القوات البحرية المصرية والإسبانية
القوات البحرية المصرية والإسبانية
أحمد عجاج:
نشر في: الخميس 25 يونيو 2020 - 5:03 م | آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2020 - 5:10 م

نفذت إحدى وحدات القوات البحرية المصرية الفرقاطة (السويس) والفرقاطة الإسبانية (NUMANCIA) تدريباً بحرياً عابراً بقاعدة برنيس البحرية بنطاق عمليات الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة،

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحرى فى جنوب البحر الأحمر وتحقيق التوافق فى أداء المهام القتالية للإسطولين المصرى الإسبانى، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها فى أعالى البحار.

ويعد التدريب واحدا من التدريبات القتالية النوعية التى تساهم فى تحقيق التعاون بين التشكيلات البحرية لمجابهة التهديدات والعدائيات المختلفة مع التدريب على إستعادة الكفاءة للوحدات وإعادة تموينها بالبحر.

يذكر أن التدريب هو الثانى من نوعه مع البحرية الإسبانية فى فترة زمنية وجيزة مما يسهم فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسبانى، والإستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية والإسبانية.

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