محافظ أسيوط: ملتزمون بتطبيق قرارات مجلس الوزراء لعودة نشاط بعض المنشآت

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه سيتم تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بالتوافق على عودة النشاط التدريجي لبعض المنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين، ومنها المطاعم والمقاهي، في إطار عدد من المعايير والاشتراطات، مؤكدا تنفيذ تلك القرارات بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات وذلك استكمالًا لخطة المحافظة وسلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.



ووجه محافظ أسيوط، جميع رؤساء المراكز والأحياء، بالمتابعة المستمرة لقرارات رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا الخاصة بفتح المطاعم والمقاهي المرخصة من وحدات الإدارة المحلية، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 27 يونيو الجاري حتى الساعة 10 مساء يوميا، ومراعاة تطبيق الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح.



وتابع: وفي حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب الرخصة ووقف نشاط المنشأة، والسماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر، مع الالتزام ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وغلق أماكن ألعاب الأطفال، وضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات، وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا، وتوفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة، واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.



وشدد على استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم، وأهمية إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع)، وفي حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر، وضرورة الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع)، وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام مع وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.



وشدد المحافظ على أن يتم قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يومياً وإخطار مديرية الصحة والسكان بأي حالة إصابة يتم اكتشافها، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، والتزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكل المعلومات الخاصة بفيروس كورونا، والإجراءات الوقائية في التعامل وتقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار، إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أي وسيلة أخرى وتوفير أجهزة كشف الحرارة لقياس درجات الحرارة لرواد المنشأة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وترك مسافة "متر" بين كل عميل وآخر داخل المنشأة فيما يخص خدمة التيك أواي.



وأكد المحافظ على تكثيف حملات المتابعة والمرور على المقاهي والكافيهات والمطاعم للتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات وعلى رأسها مواعيد الغلق في تمام الساعة 10 مساءً، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وعلى رأسها الغلق الفوري ووقف النشاط، فضلا عن متابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة في 9 مساءً، ووقف حركة المواصلات في 12 في منتصف الليل وحتى 4 صباحا يوميا.