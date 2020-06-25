«صحة الفيوم» تعلن 10 مواقع لـ «100 مليون صحة» لاكتشاف وعلاج الأمراض المزمنة

أعلنت مديرية الصحة بالفيوم، مواقع الكشف عن مبادرة 100 مليون صحة لاكتشاف وعلاج الأمراض المزمنة "الضغط -السكر"، والتي تنفذ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، والتي تهدف إلى صرف علاج الأمراض المزمنة على نفقة الدولة بوحدات الرعاية الصحية، بدلا من المستشفيات لتخفيف العبء عليها لمواجهة أزمة كورونا.

وتيسيرا على المرضى حددت مديرية الصحة بالفيوم، 10 مواقع تتبع إدارة الرعاية الأساسية و3 مواقع تتبع إدارة القوافل الصحية هي كالاتي:

مركز الفيوم: قحافة -كفور النيل -زاوية الكرادسة

مركز إطسا: مركز طبي دفنو - مركز طبي إطسا، بالإضافة إلى قافلة في وحدة قلمشاة.

مركز إبشواي: سنرو القبلية - العجميين، بالإضافة إلى قافلة بقرية شكشوك.

مركز طامية: وحدة فرقص - وحدة الروضة

مركز سنورس: وحدة بيهمو -منشأة بني عتمان، بالاضافة إلى قافلة جرفس.

ومن الجدير بالذكر أن المبادرة افتتحها الدكتورة أميمة عباس، وكيلة الوزارة يوم الأحد الماضي بقرية شكشوك بحضور كل من أحمد سعد اللباد، مدير القوافل، ومحمد عبد التواب، مدير الرعاية الأساسية افتتحها بمركز طامية.

وتابعت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، أعمال قافلة جرفس ضمن زياراتها للفيوم الثلاثاء الماضي، وتأتي المبادرة لتوسيع منافذ العلاج على نفقة الدولة لحالات الضغط والسكر لمن لهم قرارات قديمة وتحتاج تجديد أو عمل قرارات لحالات جديدة بعد العرض على اللجنة الثلاثية الموجودة بكل مستشفى في كل مركز، بالإضافة للفيوم العام.