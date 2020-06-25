برلمانيون هولنديون: تركيا ودول خليجية تمارس تأثيرا على المساجد بالبلاد

خلصت دراسة أجراها البرلمان الهولندي إلى أن العديد من المساجد والمنظمات الإسلامية في هولندا مدعومة ماليا من تركيا ودول خ ليجية تمارس تأثيرا عليها.



وخلصت الدراسة المقدمة، اليوم الخميس، إلى أن دولا مثل السعودية والكويت وقطر والإمارات تنشر تعاليم أصولية من خلال تمويل وإنشاء مدارس ومؤسسات غير رسمية تابعة للمساجد، وكذلك من خلال إرسال الدعاة ونشر المواد المتعلقة بذلك.



ووجدت الدراسة أن الدعم المالي لمسجد واحد قد يتراوح ما بين عشرات الآلاف من اليورو إلى الملايين، مضيفة أن هولندا لا تطلع بصورة شفافة على تدفقات الأموال.



بحسب الدراسة، هناك خطر متزايد من التطرف، خاصة بين الشباب، من خلال نشر مثل هذه الأفكار الأصولية، وكذلك تلك التي تعارض الديمقراطية والاندماج في المجتمع وسيادة القانون.



ونتيجة لذلك، اقترح النواب المشاركون في الدراسة أن يدرس البرلمان اتخاذ تدابير لمكافحة هذا التأثير غير المرغوب فيه.