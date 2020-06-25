المسماري: نحيي مصر على تضامنها مع الشعب الليبي وحرصها على أمنه واستقراره

توجه المتحدث باسم القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، بالتحية للدول العربية الشقيقة التي تفهمت حقيقية المشهد الليبي، مهنئًا الشعب الليبي على تضحياته ضد الإرهاب.

وأضاف «المسماري»، في بيان صحفي، مساء الخميس، «نحيي مصر على تضامنها مع الشعب الليبي وحرصها على أمنه واستقراره والروابط التاريخية»، قائلًا إن «الرئيس عبدالفتاح السيسي يعبر عن موقف الدول العربية وليست مصر فحسب».

وأشار إلى أن الجيش الليبي يواجه معركة مصيرية في مواجهة الإرهاب والاستعمار التركي، مؤكدًا أن «معركة الجيش ضد الإرهاب وتركيا لن تتوقف لحين تحرير التراب الليبي وفرض السيادة الوطنية».

وهنأ الشعب الليبي على تمسكه بمبادئه ورفضه المطلق لأطماع تركيا في التوسع وبسط النفوذ على المنطقة والسيطرة على الثروات الليبية، واصفًا التدخل التركي بالتحدي الصارخ للسيادة الدولية والمجتمع الدولي بأسره.

وأعرب عن تقديره لتصدي الجيش الوطني للاستعمار التركي الغاشم وتقديم التضحيات دفاعًا على الوطن والليبيين في جميع جبهات المواجهات مع العدو، لافتًا إلى أن الجيش يؤمن بالقضية الليبية ويحرص على سلامة المدنيين.