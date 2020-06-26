تجديد حبس سيدتين وعاطل لاتهامهم بالإتجار بالبشر في الإسكندرية

قرر، قاضي المعارضات، بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، تجديد حبس 3 أشخاص هم كلٍ من: "و.م.ب"، و"ه.س.م"، ربتي منزل، و"س.م.ع"، عاطل، 45 يومًا، على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل، تخصص في الإتجار بالبشر، وذلك في القضية رقم 719 لسنة 2020 قسم شرطة أول العامرية.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد القبض على سيدتين، وشخص ثالث، لقيامهم بتكوين تشكيلًا تخصص في الإتجار بالبشر، وذلك أثناء تواجدهم في نطاق دائرة القسم.

توصلت تحريات المباحث إلى قيام المتهمة الأولى باستقلال سيارة أجرة "ميكروباص" قيادة "س.م" سائق، يعمل على خط "القاهرة - الاسكندرية"، حيث أنه وأثناء تحميل الركاب من محافظة القاهرة، أدعت أن الطفل الذي كان برفقتها، ويدعى "زياد" نجل إبنتها، ثم ذكرت مرة أخرى أنه نجل شقيقتها.

وأضافت التحريات، أنه وعندما بدت علامات الإرتباك عليها، بسبب كثرة صراخ الطفل بصفة مستمرة، تحدثت مع باقي المتهمين، واتفقت معهم بأن ينتظراها أسفل كوبري العامرية، فتم إبلاغ الشرطة والتي أعدت كمين لهم، وبإلقاء القبض عليهم، أقروا بحيازتهم للطفل بقصد الإتجار به.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة، باشرت التحقيقات، واتخذت قرارها المُقدم بتجديد حبسهم.