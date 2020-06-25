السينما المصرية تستقبل 4 أفلام جديدة يلعب بطولتها نخبة من النجوم

كشف المنتج راني مسحال أنه قرر إعادة شركة دانا للإنتاج الفني والتوزيع التي أسستها والدته المنتجة وكاتبة السيناريو مي مسحال إلى نشاطها وأنه قد تعاقد على أربعة أفلام دفعة واحدة سيتم إنتاجها خلال( ٢٠- ٢٠٢١)

أول هذه الأفلام هو فيلم" ٣٠ مارس" والذي سيبدأ تصويره في الاسبوع القادم.

إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة دينا الشربيني وأحمد الفيشاوي وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم في الأيام المقبلة.

الفيلم اشراف عام ريمون رمسيس ويشرف على إنتاجه ابراهيم حرفوش .

كما تعاقدت الشركة مع المخرج هادى الباجورى لأنتاج أكبر فيلم غنائي، من بطولة اسر ياسين وروبي وماجد الكدوانى وياسمين رئيس ومصطفى خاطر وآخرين.

كما قررت الشركة إنتاج الجزء الثانى من فيلم غبي منه فيه..يذكر ان الجزء الاول بطولة هانى رمزى ونيللى كريم وحسن حسنى.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل العمل الرابع خلال الايام المقبلة بعد الانتهاء من توقيعات ابطال العمل.

الجدير بالذكر أن شركة دانا أسستها المنتجة مي مسحال وقدمت عدد كبير من الأعمال المتميزة والناجحة منها ليه يا بنفسج وفرقة بنات وبس وغبي منه فيه وسحر العيون ورومانتيكا وفتح عينيك وآخر الدنيا وأحلام الفتى الطائش وكان آخر أعمالها بترا بوابة الزمن عام ٢٠١٧.

أما راني مسحال فهو من الجيل الثاني لأسرة مسحال الفنية، والذي حرص على دراسة السينما الحديثة والتصوير السينمائي في أعرق جامعات لندن ببريطانيا.