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عودة ثنائي المنتخب النمساوي قبل مواجهة إيطاليا

د ب أ
نشر في: الجمعة 25 يونيو 2021 - 2:36 م | آخر تحديث: الجمعة 25 يونيو 2021 - 2:36 م

عاد مارتين هينتيرجير وفلوريان جريليتش إلى تدريبات المنتخب النمساوي لكرة القدم قبل المباراة المقررة أمام نظيره الإيطالي غدا السبت في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وعانى المدافع هينتيرجير ولاعب خط الوسط جريليتش مؤخرا من إصابات في أعلى الفخذ، لكنهما شاركا اليوم الجمعة في تدريبات المنتخب في معسكره المقام في زيفيلد، وسيكونا متاحين للمشاركة تحت قيادة المدير الفني فرانكو فودا في مباراة الغد المقررة على ملعب ويمبلي.

ويشارك المنتخب النمساوي في الدور الثاني بالبطولة الأوروبية للمرة الأولى، ويعد المنتخب الإيطالي المرشح الأوفر حظا للفوز خاصة وأنه حافظ على سجله خاليا من الهزائم طوال 30 مباراة متتالية، معادلا بذلك رقم قياسي.


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