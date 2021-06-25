الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق أولي حول إصلاح السياسة الزراعية

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كشف المجلس الأوروبي عن التوصل إلى اتفاق أولي بشأن إصلاح السياسة الزراعية المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2023 إلى 2027.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، إلى أن البرتغال التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي شاركت في الاجتماع كممثل لحكومات الاتحاد في المجلس الأوروبي واتفقت مع مفاوضين من المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي على الشكل النهائي للإصلاح خلال اجتماع اليوم الجمعة.

وتحتاج السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة المعدلة إلى موافقة وزراء زراعة الدول الاتحاد ومجلس الاتحاد ولجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي لكي تصبح قانونا ساري المفعول.

وقال المجلس في بيان: "الاتفاق يمهد الطريق أمام سياسة زراعية مشتركة أبسط وأكثر عدالة وأقل تلويثا للبيئة والتي ستضمن مستقبلا مستداما للمزارعين في الاتحاد الأوروبي.

كما تعزز السياسة الزراعية المشتركة الجديدة الإجراءات البيئية وتتضمن بنودا لضمان منح المزارع الصغيرة دعما أكبر ومساعدة شباب المزارعين على الدخول إلى هذه الحرفة.