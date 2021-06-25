وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان أعمال تطوير سينما ومسرح الصداقة

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء اليوم الخميس، أعمال التطوير والتحديث الشامل لسينما ومسرح الصداقة بتكلفة 12 مليون جنيه، وذلك في اليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء هذا الصرح السينمائي والفني المقام على مساحة 1500 م2.

ومن جانبه، قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزيرة الثقافة لحرصها ودعمها اللامحدود لكافة الصروح والأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، حيث إن افتتاح سينما ومسرح الصداقة يتواكب مع انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة، مؤكداً سعي المحافظة المتواصل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتسويق السياحي لهذه البقعة الساحرة لتكون من أجمل المقاصد العالمية على خريطة السياحة الدولية ولإعلاء اسم أسوان في سماء الفن والإعلام.

وفى نفس السياق، أوضحت المهندسة نجوى إبراهيم، مدير عام سينماء الصداقة، أن أعمال التطوير والتجديد لسينما ومسرح الصداقة جاءت كمبادرة من محافظ أسوان الذي قدم كافة أوجه الدعم والمساندة لتحويل هذا الصرح التاريخي لبانوراما جمالية بعد سنوات طويلة لم تشهد فيها هذه النقلة الحضارية الفريدة من نوعها، ولا سيما في ظل موقعها المتميز والمواجه لحديقة درة النيل لتتواكب مع اللوحة الفنية الجديدة بعد تنفيذ أكبر مشروع حضاري لتجميل واجهة مدينة أسوان، والتي شملت الحديقة وميدان المحطة والسوق السياحي القديم.

وأضافت "إبراهيم" أن أعمال التطوير تضمنت منظومة إطفاء وتركيب شاشة عرض عملاقة بمقاس 55 متر مسطح في الصالة الرئيسية مزودة بأحدث ماكينة للعرض السينمائي "دولبي" وأرقى أنواع الصوتيات والمؤثرات الصوتية، فيما تستوعب 650 مشاهدًا بعد تركيب 430 كرسيًا مطورًا في الصالة السفلى و220 كرسيًا آخر بالبلكون ، بجانب توفير 6 غرف للفنانيين داخل كواليس المسرح، وكذا دورات مياه حضارية، و2 بوفيه، وشباك للتذاكر، مع إتاحة 4 بوابات لدخول الجمهور، و7 بوابات للخروج لتسهيل حركة الدخول والخروج بالشكل المطلوب.