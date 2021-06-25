الشرطة البريطانية تضبط عملات بيتكوين بقيمة 160 مليون دولار

ضبطت شرطة العاصمة البريطانية كميات من العملة المشفرة بيتكوين بقيمة 114 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار) في إطار تحقيق يتعلق بجرائم غسل أموال.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن الشرطة القول إن المبلغ أكثر من ضعف الكمية النقدية التي ضبطت العام الماضي، والتي شكلت أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة في المملكة المتحدة.

وتبلغ قيمة عملة البيتكوين الواحدة حاليا نحو 34 ألف دولار، وتراجعت قيمتها من 65 ألف دولار في نيسان/أبريل، ما يعني أن المبلغ المصادر ربما كان الضعف تقريبا قبل شهرين.

وجاءت عملية الضبط من جانب قيادة جرائم الاقتصاد التابعة للشرطة البريطانية (سكوتلانديارد) عقب تلقي معلومات عن تحويل أصول جنائية.

ولا يزال التحقيق مستمرا.

وقال نائب مساعد مفوضة سكوتلانديارد، جراهام ماكنالتي: "كل جزء من (سكوتلانديارد) يعمل من أجل خفض معدل العنف في شوارع لندن، كأولوية قصوى، وهذا يشمل المحققين الماليين".

وأضاف: "هناك صلة وثيقة بين المال والعنف. لاتزال الأموال النقدية هي الحاكمة، ولكن فيما تتطور التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية، يتحرك البعض تجاه وسائل أكثر تعقيدا لغسل أرباحهم".