أمريكا: جوش ويل يعلن ترشحه لمجلس الشيوخ عن فلوريدا في 2026 أمام آشلي مودي

قال الديمقراطي جوش ويل، الذي جمع ملايين الدولارات لحملة من أجل الفوز بعضوية مجلس النواب الأمريكي في ولاية فلوريدا، لكن النجاح لم يحالفه، اليوم الأربعاء، إنه يعتزم الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في 2026.

وحال نال ويل ترشيح الحزب الديمقراطي، فإنه سوف يتحدى السيناتور الجمهورية آشلي مودي، وهي نائبة عامة سابقة قام بتعيينها الحاكم رون ديسانتيس لملء المقعد الذي أصبح شاغرا بعد تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية.

وقال ويل في بيان صحفي إنه سوف يترشح لجعل الولاية ميسورة التكلفة بشكل أكبر، خاصة للعاملين وكبار السن. كما تعهد بحماية الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم.

وأضاف ويل: "اترشح لأن سكان فلوريدا يعانون. لم يعد بإمكان الناس العيش هنا. الإيجار والرعاية الصحية والغاز والتأمين على المنازل، أصبح كل شيء أغلى من أي وقت مضى، والساسة يزيدون الوضع سوءا".