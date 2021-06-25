ميركل تتوجه إلى بريطانيا الجمعة القادمة وتلتقي جونسون

تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى بريطانيا مطلع الشهر المقبل لتلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة ردا على استفسار أن جونسون سيستقبل ميركل يوم الجمعة المقبل (2 تموز/يوليو) في المقر الريفي لرئيس الوزراء "تشيكرز"، شمال غرب لندن.

وقالت الحكومة: "ستكون هذه فرصة لمناقشة عدد من الموضوعات، بما في ذلك تعميق العلاقات بين المملكة المتحدة وألمانيا ورد الفعل العالمي على جائحة كورونا".

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية تحدثت في وقت سابق عن الزيارة.

والتقت ميركل جونسون قبل أسبوعين في قمة مجموعة السبع في كورنوال، جنوب غرب إنجلترا، وتحدث كل منهما مع الآخر على انفراد. ودعت المستشارة رئيس الوزراء البريطاني إلى الامتثال لمعاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية. ويدور خلاف بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حاليا حول قواعد خاصة بشأن الإقليم البريطاني.