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علق الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، على انتشار أنماط جديدة من الأغاني الشعبية وبالتحديد «الراب والمهرجانات»؛ مطالبا الجميع بتقبل اختلاف الأذواق.



وذكر خلال برنامجه «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، الخميس، أن مصر بها 22 مليون شخص لم يلتحق بالتعليم، فضلا عن 6 ملايين شخص تسربوا من التعليم، مضيفًا: «هل هؤلاء هيسمعوا علي الحجار ومحمد منير».

وطالب الجميع باحترام تنوع الذوق وفهم طبيعته، مؤكدًا أهمية موسيقى المهرجانات التي تعد بمثابة فن شعبي جديد يخرج من المناطق العشوائية والمدن الجديدة.

وتابع: «المؤلف والمغني والمشارك في هذا العمل.. قد يكونوا أصحاب مهن أو غير متعلمين، وعبروا عن أنفسهم بهذا النوع من الأغاني».