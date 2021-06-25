توقعات بارتفاع معدل الإصابة بكورونا في ألمانيا بسبب المتغير دلتا

يتوقع معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض ارتفاعا في معدل الإصابة بكورونا في ألمانيا مجددا بسبب متغير "دلتا".

وقال رئيس المعهد، لوتار فيلر، اليوم الجمعة إن متغير دلتا أكثر عدوى من متغير ألفا، وأضاف: "دلتا ينتشر بشكل أسرع، خاصة بين السكان غير المحصنين بالطبع. لذلك يجب أن نتوقع أن يرتفع عدد حالات الإصابة مرة أخرى في المستقبل".

ويتراجع معدل الإصابة في ألمانيا بشكل متواصل مؤخرا، وبلغ معدل انتشار الإصابة بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام اليوم الجمعة 2ر6 إصابة (6ر6 إصابة أمس الخميس)، بحسب بيانات "روبرت كوخ".

وذكر فيلر أن السبب في هذا التراجع هو أيضا السلوك المسؤول للسكان، وقال: "دعونا ندافع عن هذا المعدل المنخفض!".

وفي الأسبوع الثاني من شهر حزيران/يونيو، كانت حصة الدلتا بين إصابات كورونا في ألمانيا 15%، بحسب أحدث بيانات المعهد. وقال فيلر: "نفترض أن حصته صارت أعلى اليوم"، موضحا أنها مجرد مسألة وقت حتى يصبح هذا المتغير هو المهيمن بين إصابات كورونا.

وعقب نصف عام من الانطلاق الرسمي لحملة التطعيم ضد كورونا في ألمانيا في 27 كانون أول/ديسمبر الماضي، أوصي خبراء بإعطاء كبار السن والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة جرعة ثالثة من التطعيم هذا الخريف.

وقال لايف إريك زاندر، أخصائي مناعة العدوى في مستشفى "شاريتيه" ببرلين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "علينا التفكير في المرحلة التالية من التطعيم الآن... افترض أننا سنرى استجابة مناعية متضائلة لدى كبار السن الذين تلقوا التطعيم الأول والثاني في بداية هذا العام"، مضيفا في المقابل أنه ليس من الضروري إعطاء جرعات تعزيزية للأشخاص الأصغر سنا والأصحاء.

ويوافق رئيس للجنة التطعيم الدائمة، توماس ميرتنز، من حيث المبدأ على فكرة التطعيم الثالث، إلا أنه أوضح أن "البيانات حول من يجب تطعيمه مرة أخرى ومتى لا تزال غير مؤكدة بعض الشيء"، وقال: "ننتظر المزيد من القرائن حول مدة الاستجابة المناعية بعد التطعيم بحلول آب/أغسطس المقبل"، موضحا أنه يوصى بإعادة التطعيم على المدى القصير نسبيا إذا ثبُت أن هناك نقصا في الحماية المناعية بين مجموعات سكانية معينة.

وقال: "من أجل ذلك يتعين علينا أولا أن نحدد بدقة المجموعات التي تعاني من إثباط في المناعة، الأكثر عرضة للخطر"، موضحا أن هذا سيساعد في تحديد أولويات من سيحصلون على جرعة ثالثة مثلما حدث في بداية حملة التطعيم نهاية العام الماضي.

ومن جانبه، دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان مجددا إلى توخي الحذر في الصيف في ظل وجود متغير دلتا الأكثر عدوى.

وقال شبان اليوم الجمعة في برلين إن الصيف المفترض أن يكون هادئا لا ينبغي أن ينبثق منه "خريف مثير للقلق"، موضحا أن متغير دلتا أيضا سيهيمن في ألمانيا خلال الصيف في غضون أسابيع، موصيا المواطنين باستمرار ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

وذكر شبان أن السفر ممكن، لكن عند العودة من العطلات يجب على العائلات الاستفادة من عروض الاختبارات المجانية، أيضا بالنظر إلى بدء الدراسة بعد العطلة.

وبحسب بيانات شبان، تلقى حوالي 44 مليون شخص أو 9ر52% من إجمالي السكان حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا، بينما تلقى 3ر28 مليون منهم، أو 1ر34% من السكان تحصينا كاملا من جرعتين.