انطلاق فعاليات منتدى نوت لقضايا المرأة في مهرجان أسوان

شهد افتتاح منتدى نوت لقضايا المرأة المقام ضمن فعاليات مهرجان اسوان الدولي لأفلام المرأة (دورة النيل) في دورته الخامسة حضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال تمكين المرأة وأكد رئيس المهرجان السيناريست محمد عبد الخالق أن المنتدى أصبح علامة ضمن فعاليات المهرجان، كما باتت أسوان بؤرة للاهتمام بقضايا المرأة.



وأوضح في معرض حديثه أن المنتدى لا يسعى إلي تقديم رسائل مرسلة وإنما التفاعل والتغيير المباشر على أرض أسوان وخلق تأثير وتغيير بالتعاون مع المجتمع المدني ومؤسساته التي تواصل بصورة مباشرة مع قضايا أسوان



في السياق نفسه تحدث مدير مؤسسة بلان انترناشونال ايجيبت محمد كمال قائلا:"نحن فخورون بالتعاون مع مهرجان أسوان ودوره الرائد في دعم تمكين المرأة وهي الغاية التي تهدف لها المؤسسة، بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية مثل وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة"

وأكمل حديثه مؤكدا أن مؤسسة بلان تتمنى استمرار التعاون مع مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة لدعم المرأة وقضاياها.



كما قالت ليلى حسني مدير مكتب المسؤلية المجتمعية للتنمية المستدامة :"سعداء بوجود شركاء في مهرجان أسوان لدعم التميكن وقضايا المرأة، بما يتوافق مع ما نقدم من مبادرات من بينها مبادرة إبداع من مصر ومبادرة "غالية" وورش الحرف اليدوية التي يدعمها بنك الإسكندرية ويستضيفها مهرجان أسوان لدعم المرأة الأسوانية وأعمالها الحرفية".

من جانبها عبرت صافيناز محمد رئيس مؤسسة نساء الجنوب عن سعادتها بالمشاركة بافتتاح منتدى نوت الذي أصبح نموذج وبوصلة للسيدة الأسوانية والشباب الأسواني، لافتة إلى دور المهرجان في دعم الشباب الأسواني فنيا من خلال إقامة الورش الفنية (المونتاج، الإخراج، السيناريو)، التي ساعدت بدورها في ظهور أربع أفلام من إخراج وتقديم الشباب الأسواني.



وأضافت أن المنتدى والمهرجان بصورة عامة يترجم توجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي واحتفائه بالمرأة في عام ٢٠١٧ خلال عام المرأة، لافتة بجانب التمثيل النسائي الواضح والمناسب القيادية التي تتولها المرأة المصرية.



كأول سيدة عربية كويتية تتقلد منصب رئيس جامعة على المستوى العربي دكتور فايزة الخرافي تحدثت بدورها عن سعادتها بالاستضافة والتكريم في إطار منتدى نوت لقضايا المرأة، ودعوة السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مشيرة إلى أن المرأة لها طريقتها في العطاء والعمل.



كما أهدت المهرجان "بوق الكويت" الذي كان يستخدمه الكويتيين الأوائل، في الوقت نفسه تم تكريم دكتور فايزة الخرافي من جانب منتدى نوت لقضايا المرأة المقام ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.



ورحب الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان بجميع الحضور ومن بينهم رئيس مجلس الأمواء بمهرجان أسوان السفيرة ميرفت التلاوي وكذلك دكتور فايزة الخرافي التي تعتبر نموذج عربي مشرف وداعم لحضور المرأة في المناصب العليا، لافتا إلى أن تكريم دكتور فايزة الخرافي يأتي في سياق كونها نموذج للمرأة العربية المثابرة الطموحة.



كما رحبت دكتور عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان بجميع الحاضرين ودكتور فايزة الخرافي، مشيرة إلى أن التجارب النسوية تثبت نجاح المرأة وقدرتها على إدارة التغيير.



فيما تسأل رئيس المهرجان محمد عبد الخالق قائلا لماذا تغيب النساء عن الساحات المؤثرة.



وبدورها قالت السفيرة ميرفت التلاوي:" أن المرأة عليها الاستمرارية في الدفاع عن حقوقها"، مشيرة إلى أن الحكام والرؤساء أكثر انفتاح على ضرورة تمكين المرأة، في الوقت الذي ينزوي فيه المجتمع على دور المرأة وحضورها، مشددة على خطورة التفسير الخاطيء للنصوص الدينية وإرجاع قيمة المرأة بما يخالف النص الديني لمجرد التفسير وفقا للأهواء الشخصية.



وتم افتتاح المنتدى بحضور عدد كبير من المهتمين والداعمين لقضايا المرأة والتمكين والإعلاميين والصحفيين.