إصابة رئيس الحكومة التونسية بفيروس كورونا

أعلنت السلطات التونسية اليوم الجمعة عن إصابة رئيس الحكومة هشام المشيشي بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.



ونقلت الوكالة أن نتائج التحاليل الدورية أثبتت مساء اليوم الجمعة إصابة رئيس الحكومة بالفيروس ما دفعه الى الغاء كافة لقاءاته بشكل مسبق.



وأفادت رئاسة الحكومة أن المشيشي سيواصل القيام بأعماله عن بعد، بطريقة لا تؤثر على السير العادي للعمل الحكومي، مع مراعاة كافة المحاذير الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية.



ويخضع كامل الفريق العامل مع رئيس الحكومة للفحوصات والتحاليل الضرورية للتأكد من سلامتهم من الفيروس، بحسب نفس المصدر.



وتواجه تونس تفشيا سريعا وخطيرا للوباء وزيادات في الاصابات اليومية التي فاقت 3500 إصابة منذ أول أمس ما دفع عددا من الولايات إلى إعلان الحجر الصحي الشامل مع تجاوز نسبة الإصابات 400 لكل 100 ألف ساكن.