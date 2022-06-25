 مقتل شخصين وإصابة 19 في إطلاق نار بملهى ليلي في أوسلو - بوابة الشروق
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مقتل شخصين وإصابة 19 في إطلاق نار بملهى ليلي في أوسلو

د ب أ
نشر في: السبت 25 يونيو 2022 - 9:05 ص | آخر تحديث: السبت 25 يونيو 2022 - 9:05 ص

قُتل شخصان على الأقل في إطلاق نار بملهى ليلي في العاصمة النرويجية أوسلو، حسبما ذكرت الشرطة في وقت مبكر اليوم السبت.

وقالت الشرطة، على موقع تويتر، إن العديد من الأشخاص أصيبوا بجروح وأنه تم اعتقال مشتبه به بعد فترة وجيزة من إطلاق النار قرب مكان الواقعة.

وقال المتحدث باسم الشرطة توري بارستاد في وقت لاحق إن كل الأدلة تشير إلى مهاجم واحد، وفقا لشبكة "ان ار كيه" النرويجية.

وأصيب ثلاثة أشخاص بإصابات خطيرة. وتلقى 19 شخصا رعاية طبية.

وأشارت "ان ار كيه" إلى أنه كان هناك ما لا يقل عن ثلاثة مسارح جريمة. ولم تتضح أية معلومات عن الدافع وراء إطلاق النار، إلا أنه لم يتم تصنيف الحادث على أنه حادث إرهابي.

ولم تقدم الشرطة أية معلومات عن عمر أو هوية المشتبه به الذي تم اعتقاله.

ولم يدل المشتبه به بأي تصريحات. وفتشت الشرطة شقته وصادرت سلاحين استخدمهما في الهجوم، حسبما نقلت الشبكة عن بارستاد.

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