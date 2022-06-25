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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل نحو 7 آلاف إصابة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 25 يونيو 2022 - 3:30 ص | آخر تحديث: السبت 25 يونيو 2022 - 3:30 ص

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في كوريا الجنوبية اليوم السبت إلى أقل من 7 آلاف إصابة، مع تراجع حدة المتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 6 آلاف و790 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 85 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 18 مليونا و319 ألفا و773 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و516 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

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