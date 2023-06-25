أفادت وكالات أنباء روسية، اليوم الأحد، برفع جميع القيود المرورية التي كانت مفروضة على طرق سريعة في مدينة روستوف.

وانسحبت مجموعة فاجنر العسكرية الروسية وقائدها يفجيني بريجوجين، أمس السبت، من المدينة بعد السيطرة عليها وعلى المنشآت العسكرية فيها لفترة وجيزة، وفقا لوكالة رويترز.

وتوصل الكرملين وقائد فاجنر لاتفاق جنب روسيا نزاعاً أوسع، ينسحب بموجبه بريجوجين ومقاتليه مقابل تجنب ملاحقات قضائية.

وأعلن حاكم منطقة فورونيج في جنوب روسيا، اليوم الأحد، أن عناصر مجموعة فاجنر ينجزون انسحابهم منها غداة اتفاق أفضى إلى إنهاء التمرد المسلح على القيادة العسكرية.

وقال الحاكم ألكسندر جوسيف إن "تحرك وحدات فاجنر في منطقة فورونيج هو في طور الانتهاء (...) الأمر يتم بشكل طبيعي ومن دون حوادث"، مشيراً إلى أن القيود التي تمّ فرضها أمس السبت على حركة التنقل ستُرفع ما إن يتم "حل الوضع بشكل نهائي".