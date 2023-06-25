حزب البديل يفوز بأول منصب قيادي في البلديات على مستوى ألمانيا

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أعلن مكتب الانتخابات في ولاية تورينجن شرقي ألمانيا أن مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا روبرت زيسلمان فاز بمنصب رئيس دائرة زونيبرج في جولة الإعادة التي جرت اليوم الأحد متفوقا على منافسه الرئيس الحالي للدائرة يورجن كوبر مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي.

بهذا يفوز الحزب الشعبوي اليميني بأول منصب قيادي على مستوى البلديات في ألمانيا.

وحسب النتائج الأولية، حصل مرشح البديل على 52.8% من الأصوات فيما حصل مرشح الحزب المسيحي على 47.2% فقط رغم أنه مدعوم من تحالف أحزاب.

وكان زيسلمان مرشحا لحسم هذه الجولة بعد النتيجة الكبيرة التي حققها في الجولة الأولى.

من جانبه، قال جيورج ماير وزير داخلية ولاية تورينجن ورئيس حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في الولاية الواقعة شرق ألمانيا إن نتيجة الانتخابات "إشارة تحذير لكل القوى الديمقراطية". وأضاف أنه حان الوقت "لتنحية المصالح السياسية الحزبية والدفاع عن الديمقراطية بشكل مشترك".

وتابع ماير أن السياسة والديمقراطية هما تنافس على الأفكار الأفضل وليس على الغضب الأكبر.

كانت الانتخابات البلدية في الدائرة الواقعة حدود ولاية بافاريا أثارت اهتماما كبيرا في كل أنحاء ألمانيا.

وتشير نتائج استطلاعات الرأي في الوقت الراهن إلى ارتفاع شعبية البديل بين الناخبين الألمان ولاسيما في شرق ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في تورينجن يراقب الحزب الذي يترأسه في الولاية بيورن هوكه بعد إثبات تصنيفه على أنه حزب يميني متطرف.