 فاروق جعفر: لم أعلم توقيع نجلي لبيراميدز.. الأموال ليست كل شيء - بوابة الشروق
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فاروق جعفر: لم أعلم توقيع نجلي لبيراميدز.. الأموال ليست كل شيء

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 25 يونيو 2023 - 2:56 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يونيو 2023 - 2:59 ص

قال فاروق جعفر، أسطورة الزمالك ووالد سيف جعفر لاعب نادي الزمالك، إنه لم يكن يعلم بتوقيع نجله على عقود مبدئية مع بيراميدز.

وقال فاروق جعفر، عبر قناة "أون تايم سبورتس":"لم أعرف أن سيف وقع لبيراميدز منذ فترة، لأن علاقتي به ليست على ما يرام في الوقت الحالي، لكني سأكون حزين لو تخلى عن الزمالك".

وأضاف "علمت من وكيل سيف أنه وقع لبيراميدز، وكنت غاضبًا منه حتى لو لم يكن الأمر بيده، كان عليه أن يتحدث معي، ولو رحل سيف عن الزمالك "أزعل منه وماكلموش".

وأكمل "ليس من المعقول أن يلعب سيف مباراة ثم يجلس على دكة البدلاء لفترة طويلة، الأموال ليست كل شيء، هناك من يبحث عن اللعب لكنه في الوقت نفسه لا يجب عليه أن يوقع لبيراميدز حتى لو كان مظلومًا بعدم مشاركته في مباريات الزمالك بانتظام".

 


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