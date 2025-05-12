ترامب يعلن إعادة ضبط محتملة للعلاقات مع الصين بعد اتفاق الرسوم الجديد

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، عن "إعادة ضبط كاملة" محتملة للعلاقات مع الصين بعد اتفاق البلدين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة، ووصف المحادثات التي جرت مطلع الأسبوع الحالي في جنيف بأنها "ودية للغاية" والعلاقة مع بكين بأنها "جيدة للغاية".

وقال ترامب إنه قد يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينج "ربما في نهاية الأسبوع"، في الوقت الذي بدأت فيه الدولتان تطبيق الاتفاق، والذي سيخفف الرسوم الجمركية بينهما بصورة مؤقتة لمدة 90 يوما.

أعلنت الولايات المتحدة والصين اليوم الاثنين خفض الرسوم الجمركية المتبادلة على الواردات بين البلدين، وذلك عقب محادثات جرت في جنيف.

وقال البيان المشترك الذي نشره البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، فيما ستخفض الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، حيث يسري هذا الخفض لمدة 90 يوما.

وقال ترامب، الذي استخدم التعريفات الجمركية بشكل عدواني كجزء من استراتيجيته التجارية، إن المفاوضات الإضافية ستستمر خلال فترة التسعين يوما، مؤكدا استعداد الصين "للانفتاح" أمام الشركات الأمريكية، ووصف ذلك بأنه النتيجة الأكثر أهمية للمحادثات، رغم إشارته إلى أن إضفاء الطابع الرسمي على ذلك من خلال الورق سيستغرق وقتا.

وكرر ترامب أيضا اتهاماته للصين بأنها تسمح بتدفق مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، قائلا إن بكين وافقت الآن على التحرك لوقف ذلك. وكانت الولايات المتحدة فرضت في وقت سابق رسوما جمركية ردا على دور البلاد في إنتاج الفنتانيل.