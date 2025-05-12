ألبانيا: النتائج الأولية للانتخابات تظهر تقدم الاشتراكيين

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في ألبانيا، اليوم الاثنين، تقدم الحزب الاشتراكي الحاكم، حيث يدعم الناخبون جهود البلاد المضنية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومحاولة رئيس الوزراء إيدي راما الفوز بولاية رابعة.

وبعد فرز أكثر من نصف الأصوات، حصل الاشتراكيون اليساريون في فريق راما على 53% من الأصوات، ويأتي خلفهم تحالف المعارضة بقيادة الحزب الديمقراطي من تيار يمين الوسط بزعامة صالح بيريشا بنسبة 34%.

وستشغل ثلاثة أحزاب صغيرة أخرى بضعة مقاعد.

ومن المرجح أن يتمكن الاشتراكيون بهذه الأرقام ، من الحصول على المقاعد الـ 71 المطلوبة للحكم وحدهم دون شريك، ومن المحتمل حصولهم على أكثر من التفويض السابق.

وبلغت نسبة الإقبال الأولي على التصويت أمس الأحد ، 16ر42% تقريبا، أي أقل 4% من نسبة المشاركة قبل أربع سنوات.

وصوت الناخبون المؤهلون في ألبانيا وخارجها لانتخاب 140 نائبا لولاية مدتها أربع سنوات في الدولة الواقعة في البلقان.

وبسبب الهجرة الجماعية، يوجد في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 8ر2 مليون نسمة ما يقرب من 7ر3 مليون ناخب مؤهل.

ولأول مرة، يمكن لمن يعيشون في الشتات التصويت والإدلاء بأصواتهم عبر البريد.

وأرسل نحو 191 ألف ناخب أصواتهم بالبريد.