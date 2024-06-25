مجلس الوزراء: شبكة الكهرباء قادرة على استيعاب أي زيادة في الاستهلاك

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ أزمة الكهرباء في مصر ليست مرتبطة بقصور في الشبكة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الشبكة لديها القدرة الكاملة على استيعاب أي زيادة في استهلاك الكهرباء.

وأوضح أن المشكلة الحقيقية تتلخص في توفير الموارد الدولارية، لاستيراد الوقود سواء غاز طبيعي أو مازوت، وذلك لتشغيل المحطات بأقصى طاقة ممكنة.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في استهلاك الكهرباء نتيجة ثلاث موجات للحرارة الشديدة، مشيرًا كذلك إلى حدوث أمر طارئ وهو توقف أحد حقول الغاز عن العمل في إحدى الدول المجاورة.

ونوه إلى أن مصر مرتبطة بشبكة إقليمية ضمن دول شرق المتوسط، موضحا أن هذه الشبكة تعمل على تزويد دول المنطقة بالغاز الطبيعي، ما يُمكن أي دولة من الاستفادة من الفائض الموجود في الدول الأخرى.

وأكّد أن الشبكة تمثل أحد مصادر استيراد الغاز الطبيعي، موضحا أن أحد الحقول خرج عن الخدمة لمدة 12 ساعة.

وفيما أفاد بالانتهاء من إصلاح العطل الفني الذي أصاب الحقل، إلا أن الأمر يتطلب 24 ساعة للعودة للعمل بالطاقة الفعلية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن تخفيف أحمال الكهرباء، وأعلن أنه سيتم وقف العمل بالتخفيف في فصل الصيف بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل.