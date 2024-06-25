إزالة 108 حالات إشغال في دمنهور بالبحيرة

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع المدينة، بإشراف محمد مسعود نائب رئيس المدينة، وأحمد بشير رئيس قسم الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن إزالة ١٠٨ حالات إشغال ثابتة ومتحركة بمدينة دمنهور.

وأكد محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، استمرار شن حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بمدينة دمنهور، نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور، لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

تأتي تلك الحملات فى إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بمواصلة الجهود فى شن الحملات المكثفة للتعامل الفوري مع كل الإشغالات والتعديات المخالفة بالطرق والشوارع والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالي.