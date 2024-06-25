توقع ازدهار نشاط الطروحات العامة في بورصة هونج كونج خلال النصف الثاني

بعد البداية الضعيفة خلال النصف الأول من العام الحالي يتجه نشاط الطروحات العامة الأولية للأسهم في بورصة هونج كونج نحو الازدهار خلال النصف الثاني بفضل الجهود الصينية لدعم مكانة هونج كونج كمركز مالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع عدد طلبات الإدراج في بورصة هونج كونج خلال الشهرين الماضيين، في حين ارتفع عدد طلبات شطب الإدراج في بورصات الصين خلال الفترة نفسها إلى ثلاثة أمثاله خلال العام الماضي بعد تعهد السلطات الصينية بتشديد الرقابة على سوق المال.

وأضافت أن بورصة هونج كونج سجلت الإعلان عن 22 عملية طرح عام أولي منذ 12 أبريل الماضي، بزيادة نسبتها 83% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه، شكل تعهد الصين بتسريع إصدار الموافقات على طلبات إدراج أسهم الشركات الصينية في بورصات خارج بر الصين الرئيسي نبأ جيدا بالنسبة لبورصة هونج كونج التي سجلت تراجعا في حصيلة الطروحات العامة الأولية منذ بداية العام الحالي بنسبة 33% عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما أن تشديد القيود على الطروحات المحلية في الصين إلى جانب تباطؤ السوق، يمكن أن يشجع الشركات على التوجه نحو هونج كونج.

وذكرت بلومبرج أنه مع تشديد معايير إدراج الأسهم المحلية في البورصات الصينية، من المتوقع اتجاه المزيد من شركات التكنولوجيا الصينية نحو إدراج أسهمها في هونج كونج.