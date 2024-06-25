وزير الدفاع الأمريكي يحذر من حرب إقليمية في المنطقة

حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، من مخاطر اندلاع حرب إقليمية في منطقة الشرق الأوسط إذا تدهورت الأمور بين إسرائيل وحزب الله البناني.

ونقلت شبكة «روسيا اليوم» عن أوستن، مساء الثلاثاء: «حرب أخرى بين إسرائيل وحزب الله قد تتحول بسهولة إلى حرب إقليمية، نولي أهمية للحل الدبلوماسي لوقف التصعيد على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية».

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن دعم بلاده لأمن إسرائيل ثابت ولا يتزحزح.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: «لن ننسى وقفة واشنطن معنا منذ اليوم الأول لهجوم السابع من أكتوبر، ونحن عازمون على إرساء الأمن وتغيير الواقع على الأرض والوقت ينفد».