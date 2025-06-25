لوبان تدعو رئيس التجمع الوطني للاستعداد لخوض انتخابات 2027 الرئاسية

بدعت السياسية الفرنسية الشعبوية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، التي منعتها محكمة من الترشح في الانتخابات، رئيس حزب التجمع الوطني والذي ترعاه سياسيا جوردان بارديلا للاستعداد للترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

ونقلت صحيفة "فالور أكتويل" عن لوبان قولها في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء: "أتقبل أنني لا يمكنني الترشح. ويتقبل جوردان أنه لا بد أن يترشح. لقد طلبت منه بنفسي أن يفكر في الموضوع ويستعد لهذه الاحتمالية".

وكانت هذه أول مرة تتحدث فيها لوبان بنفسها عن احتمالية ترشح رئيس حزب التجمع الوطني في انتخابات الرئاسة بدلا منها.

وكانت محكمة أدانت لوبان في مطلع أبريل باختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي. وكان أكثر جزء إثارة للجدل من الحكم منعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.