حسام حسن يحتفل بتخرج ابنته من الجامعة في أجواء عائلية خاصة

احتفل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بتخرج ابنته الصغرى "جنى" من الجامعة، في أجواء عائلية هادئة وخاصة بعيدًا عن الأضواء والاحتفالات الصاخبة، بحسب ما أظهرته صور شاركتها شقيقتها الكبرى "يارا" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت في الصور لحظات من الاحتفال جمعت جنى بوالدها حسام حسن، وعمها إبراهيم حسن، وزوجة عمها "جيجي"، وشقيقها "عمر"، وسط أجواء اتسمت بالدفء الأسري والمشاعر الصادقة.

وكتبت يارا في تعليق مؤثر على الصور: "أختي الصغيرة تخرجت رسميًا، أقدم لكم مصممة الديكور الداخلي جنى حسام حسن، رؤيتك تكبرين لتصبحي هذه المرأة الذكية والقوية والجميلة كانت من أسعد لحظات حياتي، فخورة بكِ جدًا، وأحبك بلا حدود".

جنى حسام حسن لفتت الأنظار بملامحها القريبة من والدها، وظهرت بإطلالة أنيقة بحجاب تقليدي شبيه بالطراز السوري، وملابس فضفاضة بلون فاتح، ما أضفى على المناسبة طابعًا رصينًا وبسيطًا.