الألمان لا يزالون متمسكين بحبهم للشاي

لا يزال الألمان متمسكين بحبهم للشاي إلى حد كبير، حيث بلغ متوسط ​​استهلاك الفرد من الشاي 67.2 لترا العام الماضي، وفقا لـ"تقرير الشاي 2025" الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وبحسب التقرير، تراجع الاستهلاك بنسبة 1.5% فقط عن العام السابق.

وعزا الاتحاد الألماني، للشاي والمشروبات العشبية في هامبورج هذا إلى انكماش الإنفاق الشرائي بسبب التضخم، وخاصةً على المواد الغذائية.

ووفقا للبيانات، بلغ متوسط ​​استهلاك الفرد في ألمانيا من الشاي الأسود والأخضر 27.1 لتر، ومن شاي الأعشاب والفواكه 40.1 لتر العام الماضي.

ويعادل هذا ما يقرب من 47 مليار كوب من الشاي سنويا. وارتفعت حصة الشاي العضوي بمقدار 2.2 نقطة مئوية لتصل إلى 17.7%.

وكانت خلطات شاي الأعشاب والفواكه هي الأكثر شيوعا بين المستهلكين، حيث شكلت نسبة 47.1% من حجم الاستهلاك، يليها الشاي الأسود بنسبة 23.3%، ثم شاي الأعشاب والفواكه أحادي النوع بنسبة 20.5%، ثم الشاي الأخضر بنسبة 9.1%.

ومن بين أنواع الشاي أحادي النوع، كان شاي النعناع هو الأكثر شيوعا، يليه البابونج والشمر.

وبحسب البيانات، استوردت ألمانيا منتجات الشاي من 84 دولة - معظمها من الهند والصين وسريلانكا - بكمية بلغت 48 ألف طن العام الماضي. في المقابل، صدرت ألمانيا حوالي 21 ألف طن من الشاي المُعالج إلى 106 دول.

وظلت الولايات المتحدة، أكبر مشترٍ خارج الاتحاد الأوروبي، بأكثر من 2600 طن.