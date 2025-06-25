محافظ كفر الشيخ يتابع إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء بمدن ومراكز المحافظة

عقد الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمتابعة مستجدات منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بقرى ومدن المحافظة، والتغلب على أي عقبات والإسراع بالتصالح وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع، داعيًا المواطنين لسرعة التقدم لإنهاء إجراءات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، والمهندسة مروة العراقي، مقرر منظومة التصالح، وعدد من القيادات التنفيذية.



وأوضح "عبد المعطي"، أنه يتم متابعة منظومة التصالح بصفة منتظمة وتيسير الإجراءات على المواطنين بصورة كبيرة في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، كما أنه لا تهاون في تنفيذ الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تعمل على تقديم كل أوجه الدعم وتبسيط الإجراءات وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، لتذليل المعوقات على أرض الواقع.

وأضاف أنه تم أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول.