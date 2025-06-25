أرمينيا تعلن إحباط محاولة انقلاب قادها رئيس الأساقفة

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إحباط "تحضيرات لعمل إرهابي" لمجموعة يقودها رئيس الأساقفة باجرات جالستانيان المتهم بالتخطيط لانقلاب على الحكومة.

ونشر باشينيان عبر حسابه على فيسبوك، الأربعاء، بيانا أصدرته لجنة التحقيقات الأرمينية، أكد أن مجموعة يقودها جالستانيان "تخطط لانقلاب" منذ نوفمبر 2024.

وأوضح البيان أن جالستانيان شكل "فرقا هجومية" تتكون في الغالب من عسكريين سابقين وضباط شرطة للإطاحة بالحكومة.

وقال: "أحبطت قوات إنفاذ القانون خطة كبيرة وغادرة من قبل رجال دين أوليجارشيين مجرمين لزعزعة استقرار جمهورية أرمينيا والاستيلاء على السلطة".

وفي 4 مايو 2024، نظم مواطنون وسياسيون نظمتهم الكنسية الأرمنية مسيرة من منطقتي تافوش وشيراك إلى العاصمة يريفان، قبل أن تشهد جميع أنحاء البلاد احتجاجات ضد الحكومة.

وإثر ذلك، طالب باشينيان باستقالة الكنيسة وطلب منها البقاء بعيدة عن الشئون الحكومية، مؤكدًا أن تغيير الحكومة لا يمكن أن يتم إلا من خلال الانتخابات.