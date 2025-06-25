روسيا: واشنطن وتل أبيب تنتهكان معاهدة حظر الانتشار النووي وحق طهران في الطاقة النووية السلمية

أعربت روسيا عن استنكارها للهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران مؤكدة أن هذه الضربات تعد تهديدا خطيرا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وحق طهران باستخدام الطاقة النووية السلمية.



وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لمناقشة البرنامج النووي الإيراني: "إن تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل تمثل انتهاكا مباشرا وخطيرا لمصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لا سيما للحق المكفول في المادة الرابعة من المعاهدة، الذي يضمن لإيران استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم".



وأوضح أن روسيا تواصل دعمها لإيجاد تسوية سلمية للمسائل المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مضيفا: "روسيا الاتحادية تدعم بشكل ثابت إيجاد حل سلمي للمخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، على أن يكون مقبولا لجميع الأطراف والمجتمع الدولي ككل".

وأشار إلى أن التوصل إلى تسوية في هذا الملف ممكن فقط عبر الوسائل الدبلوماسية، ومن خلال حلول تفاوضية قائمة على القانون الدولي ومبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة.

وأكد نيبينزيا أن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ألا تكتفي بصياغات مبهمة ومعلومات مجتزأة، بل عليها أن تقدم تقارير مفصلة حول الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة، وأشار في الوقت نفسه إلى أن الوكالة "لم ترصد أي مؤشرات" على سعي إيران لتطوير سلاح نووي، مضيفا أن ادعاءات بعض الوفود الغربية بعكس ذلك "مجرد أكاذيب".

وفي تعليق على مشاركة إسرائيل في الجلسة، قال نيبينزيا: "تفاجأنا قليلا بطلب إسرائيل المشاركة في جلستنا التي تُعقد تحت بند 'عدم الانتشار'. ونأمل أن يكون هذا مؤشراً على نية تلك الدولة الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وهو أمر سيكون محل ترحيب من قبل العالم بأسره".

وتطرق نيبينزيا إلى مسألة وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، قائلا: "تقع مسؤولية كبيرة في هذا السياق على مجلس الأمن، الذي ينبغي أن يتخذ التدابير اللازمة".

وأضاف: "ولهذا الغرض، تقدمت روسيا بالشراكة مع الصين وباكستان بمشروع قرار جديد لمجلس الأمن، يأخذ في الاعتبار تطورات الأوضاع، ويهدف إلى ضمان وقف دائم لإطلاق النار، مع آلية متابعة من قبل مجلس الأمن من خلال تقارير منتظمة يقدمها الأمين العام".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن مساء الاثنين، عن موافقة إيران وإسرائيل على وقف كامل لإطلاق النار بينهما وذلك بعد مواجهة شهدت قصفا متبادلا على مدار 12 يوما بدأته تل أبيب في 13 يونيو الجاري.

ومع الساعة 07:00 من صباح الثلاثاء دخل وقف إطلاق النار - الذي يشوبه حتى اللحظة بعض الغموض - حيّز التنفيذ.

إلا أنه بعد بدء سريان الاتفاق بساعات قليلة، أعلن الجيش الإسرائيلي "رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي إسرائيل" مشيرا إلى عمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد.

من جهته، أعلن مجلس الأمن الإيراني أن طهران "تؤكد وقف إطلاق النار مع إسرائيل" بينما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران لم تطلق أي صاروخ باتجاه إسرائيل بعد إعلان وقف إطلاق النار.

وجاء الإعلان عن وقف إطلاق النار بعد ساعات من توجيه إيران ضربة باتجاه قاعدة العُديد الأمريكية في قطر ردا على استهداف واشنطن منشآت نووية إيرانية.