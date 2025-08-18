رويز يجتمع بحكام الجولة الثانية للدوري

عقد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مع جميع حكام الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت مساء السبت الماضي مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز بتعادل الزمالك السلبي مع المقاولون العرب في لقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز، حيث يستضيف فريق البنك الأهلي نظيره كهرباء الإسماعيلية، ومن ثم يلعب فاركو مع طلائع الجيش في نفس الموعد، ويختتم اليوم بمواجهتي الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري، والمصري مع بيراميدز.

وشهدت الجلسة تواجد الثنائي أمين عمر الذي أدار مباراة الإسماعيلي مع بيراميدز، ومحمد معروف الذي أدار مباراة الأهلي وفاركو.