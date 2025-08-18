بنزيما: الاتحاد لا يعتمد على لاعب واحد

أكد الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الاتحاد، أن فريقه لا يعتمد على لاعب بعينه، مشددًا على امتلاك النادي مجموعة مميزة من النجوم القادرين على المنافسة على البطولات.

وقال بنزيما خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام النصر: «الاتحاد لا يقتصر على لاعب واحد، فلدينا العديد من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق».

وتطرق النجم الفرنسي إلى المواجهة المرتقبة أمام زميله السابق كريستيانو رونالدو، قائلاً: «سبق أن لعبت بجوار رونالدو في ريال مدريد، والآن سنلتقي كمنافسين، والاتحاد سيدخل المباراة من أجل الفوز وتقديم مستوى يليق باسم النادي».

ومنذ انضمامه إلى الاتحاد، خاض بنزيما 62 مباراة سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 17، وأسهم بشكل مباشر في تتويج الفريق بلقبي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.