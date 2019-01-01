استشاري نفسي: «بابجي» تصيب الأطفال بأمراض نفسية وتشجعهم على الانتحار

علق جمال فرويز استشاري الطب النفسي، على انتحار طفلة في السعودية بسبب لعبة بابجي، قائلًا: «اللعبة تعيش الطفل أو المراهق حالة من الواقع الحقيقي من خلال تواصله مع أصدقائه».



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «one»، مساء الأربعاء، أن اللعبة تصيب الأطفال والمراهقين بأمراض نفسية ونوع من مرض التوحد، ومع الضغوط النفسية واليومية، لا يستطيع الطفل السيطرة على نفسه، في حالة الخسارة أو فقدان أحد من الأصدقاء في اللعبة.



وتابع: «لوحظ التأثير على مستخدمي اللعبة والإصابة بأمراض نفسية، إلى جانب المشاكل البصرية وانخفاض التحصيل الدراسي»، مطالبًا الأهالي بضرورة متابعة أولادهم والاطلاع على نوعية الألعاب التي يقبلون عليها.





