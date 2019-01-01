وكالة: مسؤولون من الكويت والسعودية يبحثون استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة

قالت وكالة الأنباء الكويتية يوم الأربعاء إن السعودية والكويت عضوي أوبك بحثا استئناف إنتاج النفط في الحقول المشتركة بالمنطقة المقسومة بين البلدين.



ونقلت الوكالة الرسمية عن متحدث حكومي قوله إن وزير الدولة السعودي لشؤون الطاقة زار الكويت من أجل ”استكمال التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين لإعادة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة بالجنوب وذلك بعد استيفاء كل الأمور الفنية المطلوبة من الجانبين“.



تغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومترا مربعا على الحدود بين عضوي أوبك السعودية والكويت حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.



كان البلدان أوقفا الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة المشتركين في المنطقة المقسومة قبل أكثر من أربع سنوات مما قطع نحو 500 ألف برميل يوميا بما يعادل 0.5 بالمئة من المعروض النفطي العالمي.



وفي فبراير شباط، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة تتوقع التوصل إلى اتفاق هذا العام لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة.



تضغط واشنطن على حليفتها الرياض لخفض أسعار الخام عن طريق زيادة الإنتاج.



وإنتاج المنطقة المقسومة يُوزع مناصفة بين السعودية والكويت.

تشغل حقل الوفرة الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تديرها الدولة وشيفرون نيابة عن السعودية. وتدير حقل الخفجي شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية مع الكويتية لنفط الخليج.



وثمة توترات مكتومة منذ العقد الماضي، عندما ثار غضب الكويت بسبب قرار سعودي بتمديد امتياز شيفرون في حقل الوفرة حتى 2039 دون مشاورة الكويت.